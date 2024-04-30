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Минобороны Украины открыло в Киеве центр набора в ВСУ

В Киеве открылся центр рекрутинга в ряды ВСУ

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AP

Украинское министерство обороны открыло в Киеве центр рекрутинга в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщает местная газета «Главком».

«В Киеве заработал центр рекрутинга в украинскую армию», — указывается в заявлении.

Согласно информации издания, в настоящее время на территории республики функционируют 18 подобных учреждений — в Днепре, Львове и Харькове. Но власти страны намерены в ближайшее время увеличить их число до 30.

«Планируем открыть несколько десятков таких центров, где человек может выбрать себе военную специальность», — заявила заместитель главы оборонного ведомства Наталья Калмыкова.

По ее словам, это планируется сделать до конца весны текущего года.

В начале апреля уполномоченный представитель МО по рекрутингу Алексей Бежевец сообщал, что министерство обороны Украины открыло в Харькове два центра рекрутинга в ряды ВСУ. Первый подобный центр был открыт во Львове в феврале этого года.

Ранее в МИД сочли неэффективным рекрутинг наемников в ВСУ.

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