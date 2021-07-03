Уткин предположил, что вопрос об отставке Черчесова уже решен

Журналист Василий Уткин высказался о будущем Станислава Черчесова на посту тренера сборной России.

«Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесова решен. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию. До своих высказываний он был тренер ЧМ-2018, которому нужна была поддержка в трудной ситуации. Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Также Уткин отметил, что сейчас Черчесов является токсичным сотрудником, которого придется защищать, заново утверждая в общественном мнении.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах группового этапа коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

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