Червиченко — о пресс-конференции Черчесова: он погружался в выдуманный им мир

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о прошедшей пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Я вообще не могу это назвать отчетом или каким-то структурным выступлением. Как-то все сумбурно, какие-то перескоки, какие-то мысли, где одна не следует из другой. Он отвечал на вопросы, но все время перескакивал. Иногда казалось, что он погружался в какой-то выдуманный им мир. Мир каких-то баталий, сражений, говорил о том, что он солдат на поле боя. Что он госслужащий, видимо, забывая, что Российский футбольный союз, с которым у него контракт, это точно не госструктура, а общественная организация. Футбол — это, наверное, битва, но к войне мало имеет отношения.

Этот пассаж, граничащий с глупостью, я тоже слышал. Не нахожу объяснений словам человека, который говорит, что он выполнил работу от и до, просто результата не было. Мы можем массу сравнений каких-то приводить. Например, он придет в ресторан, закажет кусок мяса, ему дадут какую-то пережаренную подошву, которую нельзя будет есть, а на вопрос «что вы мне принесли», шеф-повар скажет, что работа выполнена, платите. А что вы не можете есть, ну да, закончилась наша работа не очень успешно, но это не имеет значения», — сказал Червиченко «Газете.Ru».

Напомним, Черчесов провел первую пресс-конференцию после выступления на чемпионате Европы — 2020, в котором сборная России выиграла один групповой матч из трех возможных и не смогла выйти в-плей-офф. Россияне потерпели поражения от бельгийцев (0:3) м датчан (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0).

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