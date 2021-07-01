Боярский: лучшие тренеры винят себя в поражениях, а Черчесов — трус

Народный артист РСФСР, а также болельщик «Зенита» Михаил Боярский критично высказался о словах главного тренера сборной России. Напомним, выступая с докладом на заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС), Черчесов заявил о низком уровне мастерства российских футболистов.

«О том, что у нас не самые сильные футболисты, знают все. Но возникает вопрос к тренеру, а ты тогда для чего нужен? Это никак не должно служить оправданием главному тренеру сборной, особенно, когда он не берет вину на себя, тем самым подставляя своих же игроков. Лучшие тренеры мира всегда просят винить себя, а не игроков, а Черчесов ведет себя трусливо», — цитирует Боярского Sport24.

Боярский считает, что Черчесов плохо подготовил команду в Австрии. По его мнению, тренер должен быть громоотводом, чтобы футболисты за него бились.

«Если он называет лучшим матчем поражение от Дании, то самым лучшим для него станет разгром от Хорватии 8:1? Но, надеюсь, он все-таки не будет руководить командой в этом матче», — сказал Боярский.

Напомним, 30 июня состоялось заседание технического комитета РФС, на котором работа Станислава Черчесова на Евро-2020 была признана неудовлетворительной.

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что Черчесов перекладывает ответственность на футболистов.