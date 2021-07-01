Червиченко заявил, что нужно расчистить ряды РФС

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение технического комитета Российского футбольного союза (РФС) поддержать наставника национальной команды Станислава Черчесова после провального выступления на чемпионате Европы — 2020.

«Это идиотизм. Мы считаем, что человек полностью провалил свою работу, но мы ему доверяем. Это говорит об уровне технического комитета. Мы теперь и на чемпионат мира не попадем.

Все футбольные структуры у нас в стране перегружены. У датчан вообще нет министерства спорта, а они обыгрывают нас в одну калитку. Кому нужен этот технический комитет? Они не принимают ни одного глобального решения, от которого зависит судьба сборной. Нужно расчистить ряды РФС. Половину состава, которая там ничего не делает, нужно отправить на вольные хлеба, — цитирует экс-главу красно-белых «СЭ».

Напомним, 30 июня состоялось заседание технического комитета РФС, на котором работа Станислава Черчесова на Евро-2020 была признана неудовлетворительной.

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

Ранее Михаил Боярский заявил, что Станиславу Черчесову нужно увеличить зарплату минимум в два раза.