Игрок сборной Швеции сравнил поражение от Украины в 1/8 финала Евро с ножом в сердце

Футболист сборной Швеции Деян Кулушевски рассказал об эмоциях от поражения в матче 1/8 финала Евро-2020 против национальной команды Украины, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы создали достаточно моментов, чтобы победить в основное время. Но потом я уже полагал, что нас ждет серия пенальти. А затем соперник забил на 120-й минуте. Это как нож в сердце», — сказал Кулушевски.

Встреча завершилась со счетом 1:2 (овертайм). «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В четвертьфинале подопечные Андрея Шевченко сыграют против сборной Англии. Встреча пройдет 3 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал об атмосфере в раздевалке после поражения от Украины.