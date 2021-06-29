Минск лишили права проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила на официальном сайте о переносе командного чемпионата мира по спортивной ходьбе, который должен был пройти в Минске с 23 по 24 апреля 2022 года.

Причиной данного решения стали неопределенность в вопросе дипломатических отношений Белоруссии и ограничения на международные поездки. О новом месте проведения турнира сообщат к ближайшему заседанию организации, которое пройдет 28-29 июля.

Минск получил право на проведение соревнований в 2017 году. Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе должен был пройти в мае 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести турнир на 2022 год.

Страны Евросоюза ограничили авиасообщение с Белоруссией в мае 2021 года после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.

Ранее Европейский союз велосипедистов (UEC) принял решение отменить чемпионат Европы по велотреку — 2021 в Минске. Об этом было объявлено после того, как от поездки в белорусскую столицу отказались сборные Германии и Нидерландов.