Туктамышева расстроилась из-за вылета сборной Франции с Евро-2020

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева отреагировала на поражение сборной Франции от команды Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

«Как так...» — написала спортсменка в сторис Instagram, сопроводив сообщение грустным смайликом и изображением французского флага.

Встреча, прошедшая в Бухаресте на стадионе «Националь», завершилась победой швейцарской команды в серии пенальти (3:3, 4:5). Счет в матче на 15-й минуте открыл нападающий сборной Швейцарии Харис Сеферович. В начале второй половины игры форвард команды Франции Карим Бензема оформил дубль за две минуты, а на 75-й минуте его соотечественник Поль Погба увеличил преимущество действующих чемпионов мира. Однако французам не удалось удержать преимущество. На 81-йм минуте Сеферович забил второй мяч, а на 90-й Марио Гавранович сравнял счет.

Дополнительное время завершилось без голов, а в серии пенальти точнее были швейцарцы. Единственный 11-метровый удар не реализовал Килиан Мбаппе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о ситуации с незабитым пенальти Мбаппе.