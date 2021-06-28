Глава украинского клуба: кайфовал, когда бельгийцы рвали москалей

Глава футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский рассказал о своих ощущениях от матча Бельгия — Россия на чемпионате Европы — 2020.

«О чем говорили в фан-зоне «Руха» за просмотром Бельгия — Россия? Мы с Олегом (президент «Карпат» Козловский — прим. «Газета.Ru») общались о других вещах. И кайфовали от того, что бельгийцы рвали москалей. Об этом разговаривали», — приводит слова президента Tribuna.com.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (2:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Российская команда не смогла выйти из группы континентального первенства третий раз подряд. Последний раз она выступала в плей-офф в 2008 году, когда смогла дойти до полуфинала турнира и взять бронзу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский иронично высказался по поводу предстоящего матча Швеция — Украина в 1/8 финала Евро-2020.