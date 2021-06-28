Тихонов заявил, что Черчесов должен подать в отставку с поста тренера сборной России

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко высказался о тренере сборной России по футболу Станиславе Черчесове, передает Sport24.

«После фиаско на Евро Черчесову надо было прийти и сложить оружие. Это был бы мужской поступок. Сейчас будут говорить, что ему надо будет компенсацию большую платить при увольнении. А пункта в контракте, что за хреновое выступление сборной нужно увольнять тренера, конечно, нет», — сказал Тихонов.

Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы B на чемпионате Европы — 2020, набрав три очка. Подопечные Станислава Черчесова одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российские футболисты смогли забить лишь два мяча в трех матчах, при этом пропустив семь.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков сказал, что тренер национальной команды Станислав Черчесов должен покинуть свой пост.