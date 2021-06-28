Тихонов заявил, что Черчесов должен подать в отставку с поста тренера сборной России

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира... Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира...
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко высказался о тренере сборной России по футболу Станиславе Черчесове, передает Sport24.

«После фиаско на Евро Черчесову надо было прийти и сложить оружие. Это был бы мужской поступок. Сейчас будут говорить, что ему надо будет компенсацию большую платить при увольнении. А пункта в контракте, что за хреновое выступление сборной нужно увольнять тренера, конечно, нет», — сказал Тихонов.

Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы B на чемпионате Европы — 2020, набрав три очка. Подопечные Станислава Черчесова одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российские футболисты смогли забить лишь два мяча в трех матчах, при этом пропустив семь.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков сказал, что тренер национальной команды Станислав Черчесов должен покинуть свой пост.