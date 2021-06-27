Чехия сенсационно обыграла Голландию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Чехии обыграла сборную Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:0). В первом тайме команды не отметились результативными действиями. В начале второго отрезка игры защитник Матиас Де Лигт получил прямую красную карточку за игру рукой, оставив сборную Голландии в меньшинстве. В середине второго тайма полузащитник Томаш Холеш вывел сборную Чехии вперед. За десять минут до конца основного времени матча Патрик Шик увеличил преимущество чешской команды.

Сборная Чехии по итогам группового этапа заняла третье место в группе D, набрав четыре очка. Чехи обыграли Шотландию (2:0), сыграли вничью с Хорватией (1:1) и уступили англичанам (0:1). Голландская команда уверенно выиграла группу C, набрав максимальное количество очков. Нидерланды обыграли сборные Украины (3:2), Австрии (2:0) и Северной Македонии (3:0).

В четвертьфинале сборная Чехии встретится с командой Дании.

Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.

Нидерланды — Чехия — 0:2

Гол: 0:1 — Холеш, 68; 0:2 — Шик, 80.

Ранее сборная Италии в дополнительное время обыграла Австрию и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы — 2020.