Глава «Формулы-1» высказался о переносе Гран-при России из Сочи в Петербург

Глава «Формулы-1» Стефано Доменикали оценил перенос Гран-при России из Сочи в Ленинградскую область на трассы «Игора Драйв».

«Это невероятная возможность, фантастическая новость для всех наших российских друзей, а также для сообщества «Формулы-1». Хочу поблагодарить всю команду трассы «Игора Драйв». Мы работаем все вместе, чтобы быть уверенными, что мы сделали все лучшее для проведения гонок», — сказал Доменикали в эфире Пятого канала.

Напомним, российский этап проходил только в Сочи. Проводить «Королевские гонки» в Олимпийском парке стали с 2014 года, спустя 100 лет после последнего Гран-при России, проведенного в дореволюционное время.

Первый Гран-при России «Формулы-1» пройдет в Ленинградской области в 2023 году. Таким образом, в Сочи пройдут еще две гонки.

Ранее Президент «Формулы-1» Стефано Доменикали подтвердил информацию о том, что с 2023 года Гран-при России будет проходить в Ленинградской области.