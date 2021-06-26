Спорткар Кокорина увезли на штрафстоянку в Москве

Спортивный автомобиль, который принадлежит футболисту итальянской «Фиорентины» Александру Кокорину, был увезен на штрафстоянку. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, днем 26 июня спорткар был остановлен сотрудниками ГАИ на Патриарших прудах. Самого Кокорина за рулем не было. Автомобиль находился в движении без номеров, но когда сотрудники провели обыск, в багажнике было найдено шесть разных автомобильных знаков, после чего спорткар был увезен на штрафстоянку. Отметим, что машина футболиста была переоформлена на его мать. Александр аннулировал учет, чтобы не платить штрафы, поэтому забрать свою машину ему будет проблематично. Также сообщается, что Кокорин ездил без страховки.

В январе 2021 года Кокорин стал футболистом «Фиорентины». По информации СМИ, итальянский клуб заплатил за трансфер €5 млн. В Серии А Кокорин вышел на поле в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, что футболист Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину».