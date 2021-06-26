Игроки сборной Италии не встанут на колено перед матчем Евро с Австрией

Игроки сборной Италии приняли решение не вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 против команды Австрии, сообщает Football Italia.

По информации издания, капитан команды Леонардо Бонуччи объяснит решение футболистов сборной на пресс-конференции.

Перед матчем третьего тура группового этапа Евро-2020 с командой Уэльса пять игроков сборной Италии не встали на колено. Это были Андреа Белотти, Эмерсон, Рафаэл Толой, Маттео Пессина и Федерико Бернардески. После игры пресс-атташе итальянского коллектива заявил, что перед встречей возникла неразбериха.

Матч между сборными Италии и Австрии пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 26 июня. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — в 22.00 мск.

Ранее сообщалось, что фанаты освистали игроков команд Англии и Шотландии, преклонивших колено в поддержку BLM перед матчем второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2020. Было решено увеличить громкость музыки на арене, чтобы заглушить реакцию зрителей.