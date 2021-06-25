Черчесов объяснит причины неудачного выступления сборной на Евро-2020

Наставник сборной России Станислав Черчесов выступит с докладом на заседании технического комитета РФС 29 июня. Основным вопросом заседания будет выступление российской сборной на Евро-2020.

«Заслушаем доклад главного тренера команды Станислава Черчесова, обменяемся мнениями, постараемся понять причины того, почему сборной не удалось выйти из группы, которую лично я считаю очень сильной. На сегодняшний день и Бельгия, и Дания показывают футбол высочайшего уровня – это факт, Финляндию же наша команда обыграла. Мы регулярно собираем техком после крупных турниров, так что это событие плановое. После него, как и положено, Черчесов подробно объяснит и журналистам, и общественности все нюансы и моменты, связанные с выступлением сборной на чемпионате Европы», — передает слова Симоняна издание «РИА НОВОСТИ».

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти из группы, заняв последнее место с тремя очками. Россияне добились минимальной победы над финнами (1:0), но потерпели поражения от сборных Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Ранее экс-тренер «Спартака» заявил, что Черчесов не подаст в отставку из-за денег.