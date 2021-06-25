Стерлинг показал подготовку к реваншу против Петра Яна

Британский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджэмейн Стерлинг выложил в Instagram видео, на котором он готовится к реваншу против россиянина Петра Яна.

«Приятно вновь оказаться на матах — вчера очень хорошо поработали. Вне зависимости от того, выигрываю я или проигрываю, я вношу поправки, чтобы понять, где можно прибавить. Этот реванш будет чем-то особенным», — подписал ролик Стерлинг.

Напомним, соперники встречались 7 марта. Петр Ян был дисквалифицирован из-за использования запрещенного приема на турнире UFC 259.

Обладатель титула чемпиона легчайшего веса по ходу четвертого раунда нанес Алджамейну Стерлингу удар коленом в голову, что запрещено правилами американского промоушена. После этого приема бой был досрочно остановлен.

Стерлинг утверждал, что сможет вернуться в апреле, но в октагон он так и не вышел.

Ранее Стерлинг заявил, что хочет заткнуть Петра Яна.