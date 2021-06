Экс-игрок сборной Англии пошутил о дне рождении с Месси в один день

Экс-игрок «Манчестер Сити» и сборной Англии Майка Ричардс пошутил насчет того, что день его рождения пришелся на 24 июня, как и у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Спасибо всем за поздравления! 24 июня только лучшие празднуют день рождения!

10 побед в Ла Лиге, 7 побед в Кубке Испании, 7 побед в Суперкубке Испании, 6 «Золотых мячей», 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка Европы, 3 победы на клубных ЧМ, 1 победа в АПЛ, 1 победа в Кубке Англии – и это только на нас двоих!» – написал футболист в Twitter.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может обменять в «Ювентус» двух футболистов за Криштиану Роналду.

Thank you for all the birthday messages! Only the best have birthdays on 24th June! La Liga 7️⃣ Copa Del Rey 7️⃣ Supercopa 6️⃣ Ballon d'Or 4️⃣ Champions League 3️⃣ Super Cup 3️⃣ Club World Cup 1️⃣ Premier League & 1️⃣ FA Cup ... between us two alone!! pic.twitter.com/ISQadMGpuF