Экс-игрок сборной Англии пошутил о дне рождении с Месси в один день
Экс-игрок «Манчестер Сити» и сборной Англии Майка Ричардс пошутил насчет того, что день его рождения пришелся на 24 июня, как и у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Спасибо всем за поздравления! 24 июня только лучшие празднуют день рождения!
10 побед в Ла Лиге, 7 побед в Кубке Испании, 7 побед в Суперкубке Испании, 6 «Золотых мячей», 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка Европы, 3 победы на клубных ЧМ, 1 победа в АПЛ, 1 победа в Кубке Англии – и это только на нас двоих!» – написал футболист в Twitter.
Месси является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.
После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может обменять в «Ювентус» двух футболистов за Криштиану Роналду.
Thank you for all the birthday messages! Only the best have birthdays on 24th June! �� La Liga �� 7️⃣ Copa Del Rey �� 7️⃣ Supercopa 6️⃣ Ballon d'Or 4️⃣ Champions League �� 3️⃣ Super Cup �� 3️⃣ Club World Cup �� 1️⃣ Premier League �� & 1️⃣ FA Cup ��... between us two alone!! ���������� pic.twitter.com/ISQadMGpuF— Micah Richards (@MicahRichards) June 24, 2021