Сборная России по боксу хочет объяснить российским футболистам, как любить страну

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев рассказал о том, что сборная России по боксу хочет провести тренировочный спарринг с игроками российской национальной команды по футболу, передает URA.ru.

«Нам — боксерскому сообществу — после Евро показалось, что у футболистов сборной страны не горят глаза. Сборная России по боксу хотела бы объяснить, что значит любить страну и биться за нее. Боксер выходит в ринг без единого рубля и готов умереть за свою страну. А у футболистов такого нет, они думают о деньгах», — сказал Щекутьев.

Групповой этап Евро-2020 завершился в среду, 23 июня. Его не смогла преодолеть сборная России, в заключительном матче в группе разгромно проигравшая Дании 1:4 и занявшая последнюю строчку.

Ранее глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что регион готов принять товарищеский матч между сборными России и Украины.