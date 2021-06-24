Онопко о критике сборной России: у нас в команде Лукаку нет и не будет

Бывший защитник сборной России Виктор Онопко высказался о критике со стороны болельщиков в адрес футболистов сборной России после вылета с чемпионата Европы — 2020.

«Я сам проходил через такое и знаю, как тяжело не только терпеть поражения, но еще после них восстанавливаться. Но поймите, что проигрывает не один Черчесов, один Семенов или Зобнин. Проигрывает команда. Вся! Но это наша сборная. И мы имеем то, что имеем. Лукаку в ней нет и не будет. Это реальность.

Меня прочат на место Черчесова? Каюсь, имел неосторожность сказать несколько слов об игре какому-то сайту. И там вырвали их из контекста, чтобы народ клюнул на эту глупость. Считаю, что Черчесов сделал все, чтобы избежать неудачу. И коллектив у него хороший, в котором нет недовольных. А то, что не звездный, — не его вина», — цитирует Онопко «СЭ».

По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4.

Ранее Михаил Боярский заявил, что не хочет, чтобы Сергей Семак стал главным тренером сборной России.