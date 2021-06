Венгерские болельщики повернулись спиной к полю во время гимна Германии

Во время исполнения национального гимна Венгрии часть немецких фанатов свистела, а во время гимна немецкой сборной болельщики Венгрии повернулись к полю спиной, сообщает Twitter журналиста Патрика Бергера.

Напомним, что организаторы матча Евро-2020 в Мюнхене хотели подсветить стадион цветами флага ЛГБТК+, чтобы выразить протест против венгерского закона, который запрещает пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. В УЕФА заявили, что поддерживают подобные инициативы, однако, учитывая политический контекст предстоящей акции, было принято решение отказать в организации радужной подсветки.

Однако, после этого союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил логотип организации в радужных цветах в знак поддержки ЛГБТК+.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат Европы — 2020. Группа F.

Германия — Венгрия — 2:2

Голы: 0:1 — Салаи, 11; 1:1 — Хаверц, 66; 1:2 — Шафер, 68; 2:2 — Горецка, 84.

