Комментатор назвал зарплату Черчесова космической ошибкой и глупостью

Комментатор Алексей Андронов считает, что проблема российского футбола состоит не в главном тренере национальной сборной.

«Вот что мне не нравится. Такое ощущение, что в высших эшелонах власти уже определили виноватого. Черчесова ждет товарищеский суд – ну как в «Афоне». И последующая отставка.

На мой взгляд, это нечестно. Да, за результат всегда отвечает главный тренер. Да, Черчесов наделал ошибок. Но Черчесов не что иное, как продукт нашего футбола! Как и Дзюба, кстати», — сказал Андронов в своем Telegram.

Комментатор напомнил, что при Романцеве, Газзаеве, Семене и Бердыеве российские клубы завоевывали еврокубки, а сборная завоевывала бронзовые медали чемпионата Европы. Он считает, что Черчесов не виноват в уровне российского футбола, так как им должны заниматься чиновники из РФС.

«Деньги в спорте надо За-Ра-Ба-Ты-Вать. А не получать. Зарплата Черчесова – космическая ошибка и глупость. Но это не ЕГО ошибка, он ее себе не назначал. Да, он провалился. Но один ли он? Очень вряд ли. Но, похоже, решение сделать крайним его уже принято. Уже говорили с Семаком. Уже ищут выходы на Йоахима Лева (без комментариев). Уже Фонсека на горизонте... А я просто скажу Саламычу: «Спасибо за ЧМ-2018!» И не брошу в него камень», — сказал Андронов.

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