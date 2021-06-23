Червиченко предложил назначить Карпина главным тренером сборной
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу возможной альтернативы Станиславу Черчесову на посту главного тренера сборной России.
»Карпина вполне можно поставить, думаю, у него неплохо получится», — цитирует Андрея »Советский спорт».
Также экс-президент красно-белых считает, что сложный характер Валерия Карпина не помешал бы в работе с футболистами сборной.
«Ничего страшного, поругается – помирится. Зато результат даст», — заявил Червиченко.
Напомним, сборная России покинула чемпионат Европы — 2020. Футболисты национальной команды заняли последнее место в группе B, набрав три очка и забив лишь два мяча. Подопечные Станислава Черчесова смогли обыграть финнов (1:0), но потерпели поражения от сборных Бельгии (0:3) и Дании (1:4) . В заключительном матче группового этапа россиянам для выхода из группы было достаточно сыграть вничью с датчанами в Копенгагене, но команда Черчесова крупно уступила.
Ранее Андрей Червиченко заявил, что в сборную России можно не попасть из-за личной неприязни.