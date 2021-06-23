Кавазашвили согласен с мнением Салиховой о новом тренере «Спартака» Витории

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что он согласен с мнением Заремы Салиховой, супруги владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, по поводу назначения Руя Витории на пост главного тренера команды.

«Я не могу осуждать действия высокопоставленных лиц, занимающих руководящие должности в «Спартаке», а особенно их жен. Тем более, что я согласен с мнением Заремы по поводу вопроса приглашения португальского специалиста Руя Витории на должность главного тренера.

Не должен приглашаться в такой знаменитый клуб человек, не имеющий стратегии. Она, будучи членом совета директоров, задавала вопрос ему о текущей игре команды, на что Витория ответил, что не смотрел матчи «Спартака». Вполне логично, что Зарема возмутилась — как может тренер, прилетевший заключать трудовой договор, не смотреть матчи своей будущей команды?», — сказал Кавазашвили «Газете.Ru».

Витория возглавлял португальские «Виторию», «Бенфику», «Белененсеш» и «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Вместе с «Бенфикой» он стал двукратным чемпионом Португалии.

Ранее Зарема Салихова высказалась против назначения Руя Витории главным тренером «Спартака».