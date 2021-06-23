Экс-игрок «Зенита» заявил, что России в очередной раз указали ее место в футболе

Бывший футболист питерского «Зенита» Алексей Игонин оценил выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020.

«Разгром разгромом. С датчанами провели лучший свой матч. В какой-то момент команда посыпалась, но в игре можно было заметить положительные моменты. Если говорить о результате, то его даже обсуждать не хочется. России в очередной раз указали ее место в футболе. Осознавать это неприятно, но что есть, то есть», — приводит слова Игонина NEWS.ru.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Российская команда не смогла выйти из группы континентального первенства третий раз подряд. Последний раз она выступала в плей-офф в 2008 году, когда смогла дойти до полуфинала турнира и взять бронзу.

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