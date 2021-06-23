18-летний футболист умер во время тренировки

Футболист венгерской «Андрашиды» Виктор Марселл умер во время тренировки, сообщается на официальном сайте команды.

Как заявил президент клуба Золтан Соос, 21 июня 18-летний игрок упал на газон и потерял сознание.

«Товарищи по команде и тренер тут же бросились на помощь молодому игроку и попытались привести его в стабильное состояние. Они начали реанимацию под руководством службы скорой помощи по телефону, используя массаж сердца и дефибриллятор», — сообщил функционер.

Приехавшая скорая продолжила реанимационные действия, однако спасти игрока не получилось.

«В лице Виктора Марселла Хегедюса мы потеряли талантливого игрока, товарища по команде и друга. Его отсутствие будет трудно принять не только его семье, но и всем членам «Андрашиды». Выражаем соболезнования родным! Покойся с миром, Виктор!» — заявил Соос.

12 июня на чемпионате Европы по футболу у полузащитника сборной Дании остановилось сердце во время матча с командой Финляндии. Представителям медицинского штаба датской сборной удалось реанимировать спортсмена, затем он был госпитализирован. В настоящее время он находится в больнице Копенгагена. Сообщается, что ему была проведена операция по установке дефибриллятора. 19 июня футболиста выписали из клиники.

Ранее Эриксен посетил тренировку сборной Дании.