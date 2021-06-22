Англия одолела Чехию и выиграла группу на Евро-2020

Сборная Англии обыграла национальную команду Чехии в матче Евро-2020.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

На 12-й минуте игры счет открыл Рахим Стерлинг. Во втором тайме зрители не увидели забитых мячей.

Обе сборный вышли в плей-офф турнира.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Также из группы D вышла Хорватия, которая переиграла Шотландию (3:1).

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0). В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4.

Чемпионат Европы — 2020. Группа D.

Чехия — Англия — 0:1

Гол: 0:1 — Стерлинг, 12.

Ранее футболист сборной России Роман Зобнин принес извинения болельщикам.