Футболист итальянского «Милана» перешел в «Динамо»

Футболист итальянского «Милана» Диего Лаксальт стал игроком московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых в Twitter.

«Добро пожаловать, Диего», — говорится в сообщении.

Соглашение с уругвайцем рассчитано на три года с возможностью продления контракта еще на сезон.

Прошлый сезон Лаксальт провел в аренде в шотландском «Селтике». В чемпионате Шотландии он провел 26 матчей, забив один мяч.

Также Лаксальт выступал за уругвайский «Дефенсор Спортинг», миланский «Интер», «Болонью», «Эмполи», «Дженоа» и «Торино». За сборную Уругвая он провел 24 матча.

В завершившимся сезоне чемпионата России «Динамо» заняло седьмое место, набрав 50 очков.

Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», на второй строчке расположился «Спартак», замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив». Покинули РПЛ волгоградский «Ротор» и «Тамбов».

Ранее экс-защитник «Динамо» Владимир рассказал, что нужно сделать молодому игроку, чтобы не стать Александром Кокориным.