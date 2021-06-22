Экс-наставник «Тоттенхэма» считает, что любой тренер провалился бы со сборной России

Бывший наставник лондонского «Тоттенхэма» Харри Реднапп прокомментировал игру сборной России на Евро-2020, передает «Спорт-Экспресс».

«Клопп провалился бы со сборной России? Конечно. И Гвардиола. Тренеры не маги, они не могут творить чудеса. Если футболисты не дотягивают до нужного уровня, то тренеры это не исправят. Вам надо задуматься об игроках», — сказал Реднапп.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее болельщик сборной России рассказал, зачем он выбежал на поле во время матча с Данией.