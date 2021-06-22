Матвиенко раскритиковала сборную России за игру на Евро-2020

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недовольство игрой сборной России на чемпионате Европы — 2020.

Политик заявила, что расстроена результатом национальной команды. Она отметила, что смотрела все матчи сборной России.

«Не могу давать профессиональные оценки, но я считаю, что как-то не очень была мотивирована наша команда. Не чувствовала я воли к победе. Не знаю почему. Почему мы в такой огромной стране не можем найти 11 футболистов, которые хорошо играют в футбол? Почему? Маленькие страны показывают нам, как надо играть в футбол. Вопросы к тренерам, наверное», — цитирует Матвиенко nakanune.ru.

Спикер Совета Федерации считает, что необходимо сосредоточиться на развитии детского футбола

«Футбольную политику надо в корне менять. Очень огорчена, очень расстроена. Когда наша команда проигрывает, происходит у людей эмоциональный спад, спад настроения. Даже производительность труда падает. Или играйте, или не позорьтесь!», — сказала Матвиенко.

Российская сборная набрала три очка на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 и заняла последнее место в квартете B. Коллектив Черчесова разгромно проиграл командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также переиграл Финляндию (1:0).

Ранее нападающий Артем Дзюба объяснил поражение сборной России от Дании слабой психологией.