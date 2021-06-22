В Кремле не видят смысла рассуждать о вылете сборной России с Евро-2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о вылете национальной команды по футболу с чемпионата Европы — 2020.

«Мы все любим нашу сборную в любом случае. И будем болеть за нее. Рассуждения здесь излишни. В спорте простой и понятный kpi: или выигрываешь, или проигрываешь», — цитирует Пескова РИА «Новости».

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркер», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию заключительно матча сборной России на Евро-2020.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал не критиковать сборную России после вылета с чемпионата Европы — 2020.