Ягудин заявил, что на Евро можно было отправить фигуристок и результат был бы тот же

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о поражении сборной России в матче с Данией (1:4) на чемпионате Европы — 2020.

«Можно было отправить наших девочек из фигурного катания. Как минимум, результат был бы тот же…» — написал Ягудин в сториз Instagram.

В составе победителей забитыми мячами отметились Миккель Дамсгард, Юссуф Поульсен, Андерс Кристенсен и Йоахим Мехле.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Дзюба, реализовавший пенальти на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку и вылетели из турнира.

Сборная Дании, в свою очередь, по итогам группового этапа заняла вторую строчку и вышла в 1/8 финала континентального первенства.

Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Россия — Дания — 1:4.

Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.

Ранее Роман Павлюченко жестко ответил Дмитрию Губерниеву, который раскритиковал национальную команду после поражения от Дании.