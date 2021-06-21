Сборная России проиграла первый тайм сборной Дании на Евро-2020

В эти минуты проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Дании.

Подопечные Станислава Черчесова уступают хозяевам встречи с минимальным счетом — 1:0.

На 38-й минуте скандинавы открыли счет — великолепным обводящим ударом из-за пределов штрафной площади забил полузащитник «Сампдории» Миккель Дамсгард.

Напомним, что игра проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене.



Если российская команда не сумеет отыграться по ходу второй сорокапятиминутки, то займет последнее место в группе и уже сегодня прекратит борьбу за звание сильнейшей сборной континента.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от игры сборной России в третьем туре группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Дании.