Касаткина проиграла в финале турнира в Бирмингеме

Россиянка Дарья Касаткина не смогла выиграть в финале теннисного турнира в британском Бирмингеме.

В решающем матче Касаткина (4-й номер посева) уступила представительнице Туниса Онс Жабер (2) со счетом 5:7, 4:6.

Дарья выполнила один эйс и совершила одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта из семи. На счету Жабер одна подача навылет и одна двойная ошибка при пяти реализованных брейк-пойнтах из десяти.

26-летняя Жабер впервые в карьере выиграла турнир WTA.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.

Призовой фонд турнира превышает 235 тысяч долларов.

Напомним, что для девушек это был первый турнир на траве за два года.

Касаткина занимает 35-е место в рейтинге WTA. В ее активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в 2018 году. Об этом сообщает «Рамблер».

Ранее стало известно, что российская теннисистка Людмила Самсонова в полуфинале турнира WTA, который проходит в Берлине, победила белоруску Викторию Азаренко (6:4, 6:2).