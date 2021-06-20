Посольство России отказало Яя Туре в выдаче рабочей визы

Ивуариец Яя Туре, вошедший в тренерский штаб грозненского «Ахмата», не смог получить российскую рабочую визу. Об этом рассказал агент специалиста Дмитрий Селюк.

«Рабочая виза и проверка любого гражданина делаются в Москве. Дается бумага, на основании которой видно, что человеку выдана виза. Но ему говорят лететь в Лондон и получать ее там. Потом у нас обижаются, почему так же поступают с гражданами России. Есть ощущение, что консул болеет против «Ахмата», — передает слова Селюка «РБ Спорт».

Также Селюк отметил, что виза уже сделана, просто на британский паспорт, а сделано так, чтобы он не ездил сразу с двумя паспортами, для въезда в Россию он задекларирован по британскому паспорту.

«Но чиновник спрашивает: вы здесь на каком основании находитесь? Яя предъявил свой ивуарийский паспорт, он известный человек. А ему сказали идти гулять», — добавил он.

Ранее Туре вошел в тренерский штат «Ахмата».