Футболист сборной Польши стал самым молодым игроком в истории Евро

Полузащитник сборной Польши Кацпер Козловски стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.

В матче Евро-2020 против команды Испании футболист вышел на замену в возрасте 17 лет и 246 дней. Хавбек клуба «Погонь Щецин» побил рекорд английского полузащитника Джуда Беллингема, который шесть дней назад вышел на поле в возрасте 17 лет 349 дней.

Встреча между сборными Испании и Польши, прошедшая в Севилье на стадионе «Ла Картуха», завершилась со счетом 1:1. На 25-й минуте отличился испанский форвард Альваро Мората, а в начале второго тайма мяч забил польский нападающий Роберт Левандовски.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров Евро-2020 сборная Испании, набравшая два очка, занимает третье место в турнирной таблице группы E. Команда Польши с одним баллом располагается на последней, четвертой строчке.

В заключительном туре группового этапа Испания в Севилье сыграет со Словакией, а Польша в Санкт-Петербурге встретится со Швецией. Обе игры пройдут 23 июня.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Испании Жорди Альба признан лучшим игроком матча с Польшей.