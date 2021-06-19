Сборная Германии обыграла Португалию на Евро-2020

Сборная Германии в результативном матче одержала победу над Португалией (2:4) в матче чемпионата Европы — 2020, который проходил на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

Уже на 15-й минуте Криштиану Роналду открыл счет.

На 35-й и 39-й минутах португальцы Рубен Диаш и Рафаэль Геррейеро отметились автоголами.

На 51-й минуте Кай Хаверц укрепил преимущество немцев, а на 60-й Госенс сделал счет 1:4.

Диогу Жота воткнул мяч в ворота Мануэля Нойера с передачи Роналду на 67-й минуте, сократив отставание до двух голов.

Главный арбитр встречи Тэйлор показал немцам две желтые карточки.

Сборная Германии занимает вторую строчку в турнирной таблице группы F, имея в своем активе три очка.

Португальцы после проигранного матча располагаются на третьем месте с тремя баллами.

Футболисты португальской команды встретятся с Французами в Будапеште 23 июня, а сборная Германии сыграет с Венгрией в Мюнхене в этот же день.

Чемпионат Европы — 2020. Группа F

Португалия — Германия — 2:4

Голы: 1:0 — Роналду, 15; 1:1 — Диаш (АГ), 35; 1:2 — Геррейеро (АГ), 39; 1:3 — Хаверц, 51; 1:4 — Госенс, 60; 2:4 — Жота, 67.

Ранее сборные Франции и Венгрии сыграли вничью на Евро-2020.