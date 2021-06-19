Российская теннисистка Самсонова вышла в финал турнира WTA

Российская теннисистка Людмила Самсонова в полуфинале турнира WTA, который проходит в Берлине победила белоруску Викторию Азаренко (6:4, 6:2).

Матч продолжался один час и семь минут. В финале 22-летняя Самсонова поборется за свой первый титул с теннисисткой из швейцарии Белиндой Бенчич.

Теннис. WTA. 1/2 финала.

Людмила Самсонова (Россия) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:4, 6:2

Напомним, что на пути к финальной встрече российская теннисистка обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову, соотечественницу Веронику Кудерметову и американку Мэдисон Кис.

Самсонова занимает 106-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах Большого шлема она не проходила дальше второго круга. Российская теннисистка впервые вышла в финал турнира WTA.

Женская теннисная ассоциация (WTA) — управляющая организация серии элитных соревнований женского профессионального тенниса, основанная в 1973 году американской теннисисткой Билли-Джин Кинг. Ассоциация признана ITF. Её аналогом у мужчин является ATP.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Галле.