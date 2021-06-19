Гаджиев считает, что у России есть проблемы в обороне на Евро-2020

Тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о прошедшем матче чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Финляндии (1:0), который проходил 16 июня в Санкт-Петербурге.

«Если брать атаку, были моменты, связанные с созданием численного преимущества на флангах. Если бы чуть быстрее мяч переводили, это было бы более эффективно, но в целом, они правильно делали, учитывая, что соперник играл 5-3-2. И в некоторых случаях моменты у нас создавались – к примеру, Оздоев не попал по воротам из неплохой позиции. Забили гол – прекрасно разыграли, несмотря на то, что там было большое количество игроков соперников, удалось забить за счет мастерства и взаимодействия. Миранчук забил классный гол. Потом были и другие моменты. В целом, с этой точки зрения можно сказать, что сыграли нормально.

А вот что касается обороны, хоть и не пропустили, вновь зевали у игроков за спиной, как это было и с бельгийцами. Дивеев несколько раз в последний момент выбивал мяч из-под ног у Пукки. Причем это было связано с тем, что изначально мы проигрывали позицию. Защитник не должен пускать за спину. Бывают ситуации, когда ты заметно уступаешь в скорости. Если теряешь позицию в этой ситуации и соперник действует классно, то ты проигрываешь ему. У сборной Финляндии неплохие форварды, команда добротная, крепкая. Но все равно хотелось бы, чтобы таких проблем в обороне не было в матче с датчанами. Надо сыграть в защите надежно и не пускать так соперников за спину – без этого будет сложно добиться положительного результата. А нам обязательно надо взять очки, хотя бы одно.

Невозможно говорить, усилили ли сборную России изменения в составе на матч с Финляндией по сравнению с игрой против бельгийцев, потому что это соперники разного уровня. Надо не забывать, что в процессе игры с финнами мы еще и потеряли Фернандеса. Было видно, что он неслучайно бежал в штрафную площадь, это один из позитивных моментов в атаке. Это было эффективное решение, Фернандес хорошо играет головой, и он не раз появлялся в чужой штрафной, но в итоге с ним случилась такая неприятность», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

Ранее бывший футболист «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин назвал Данию фаворитом в игре с Россией на Евро-2020.