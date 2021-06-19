Франция и Венгрия сыграли вничью на Евро-2020

Сборные Франции и Венгрии сыграли вничью (1:1) в матче чемпионата Европы — 2020, который проходил в Будапеште.

Счет в матче открыл игрок сборной Венгрии Оттило Фиоло на 47-й минуте.

На 66-й минуте Антуан Гризман сравнял счет. Француз отправил мяч в ворота Петера Гулачи после отличной передачи Киллиана Мбаппе.

Французы владели мячом 60% времени.

Венгры пробили по воротам пять раз, из которых три раза попали в створ. Игроки сборной Франции ударили 15 раз, попав по воротам четырежды.

Главный арбитр встречи Майкл Оливер показал командам по одной желтой карточке.

Сборная Франции занимает первую строчку в турнирной таблице группы F, имея в своем активе четыре очка.

Венгерская команда располагается на третьем месте, набрав лишь один балл.

Французы встретятся с португальцами в Будапеште 23 июня, а сборная Венгрии сыграет с Германией в Мюнхене в этот же день.

Чемпионат Европы — 2020. Группа F

Венгрия — Франция — 1:1

Голы: 1:0 — Фиоло, 45+2; 1:1 — Гризман, 66.

Ранее Сборные Хорватии и Чехии сыграли вничью в матче Евро-2020.