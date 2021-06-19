Капитану сборной Венгрии стало плохо в матче против французов на Евро-2020

В Будапеште проходит матч второго тура чемпионата Европы — 2020 между сборными Венгрии и Франции.

В середине первого тайма капитану сборной Венгрии Адаму Салаи стало плохо. Арбитр организовал перерыв на водопой, во время которого была произведена замена Салаи на Николича. Капитан покинул поле без посторонней помощи. У него подозрение на тепловой удар.

Подметим, что в Будапеште температура воздуха во время матча составляет около 30 градусов.

Сборная Венгрии в своем стартовом матче на Евро-2020 проиграла португальцам со счетом 0:3. Все матчи на групповом этапе венгры проведут в Будапеште на «Пушкаш-Арене».

Французы 15 июня обыграли команду Германии с минимальным счетом. Единственный гол тогда забил немецкий защитник Матс Хуммельс, который переправил мяч в собственные ворота.

Чемпионат Европы по футболу стартовал 11 июня. Финальный матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля. Турнир проходит в 11 городах Европы.

Ранее сообщалось, что финальный матч чемпионата Европы — 2020 могут перенести из Лондона в Будапешт из-за ограничений по COVID-19.