Проходивший стажировку в «МЮ» Пиняев 19 июня присоединится к «Крыльям Советов»

Игрок московского «Чертаново» Сергей Пиняев присоединится к самарским «Крыльям Советов», передает «Спорт-Экспресс».

«Ждем Пиняева сегодня на сборе в Сербии», — сообщил пресс-атташе самарского клуба Максим Съестнов.

17 мая 16-летний Пиняев объявил об уходе из «Чертаново». В тот же день появилась информация о том, что футболист может подписать контракт с «Барселоной», после чего отправиться в аренду в «Химки». В начале прошлого сезона в »Крылья Советов» из «Чертаново» перешли семь футболистов во главе с главным тренером Игорем Осинькиным. Самарский клуб в нынешнем сезоне выиграл первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Также «Крылья Советов» дошли до финала Кубка, где уступили «Локомотиву».

В прошлом сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 16-летний форвард принял участие в 30 матчах, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 500 тыс. Его соглашение с московской командой рассчитано до 31 декабря 2022 года.

В 2018 году, находясь на стажировке в академии «Манчестер Юнайтед», Пиняев сумел оформить пента-трик в ворота итальянского клуба «Бари» по ходу одного из товарищеских поединков. В 2020 году ему удалось попасть в топ-10 ценных игроков 2004 года рождения в мире.

Ранее Пиняев рассказал о «разговоре» с Месси.