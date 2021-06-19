Широков заявил, что Россия может претендовать на четвертьфинал Евро

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал на что может претендовать национальная команда на чемпионате Европы — 2020.

«На 1/8 мы уже претендуем. На 1/4 тоже, почему нет. Все зависит от того, кто нам попадется. Исходя из домашнего чемпионата мира — 2018, даже попадая на топовую сборную в виде Испании — мы можем ее проходить. Вполне можем в четвертьфинал попасть, ничего тут нет такого», – цитирует хавбека «Известия».

Сборная России продолжает готовиться к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

Во 2-м туре россияне одолели команду Финляндию со счетом 1:0 и поднялись на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Стартовали подопечные Станислава Черчесова с разгромного поражения от Бельгии со счетом 0:3.

Ранее Дмитрий Аленичев назвал проблемные места в сборной России на чемпионате Европы.