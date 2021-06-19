Аленичев заявил, что он сторонник Дзюбы в стартовом составе, а не Соболева

Бывший полузащитник «Спартака», итальянской «Ромы», португальского «Порту» и сборной России Дмитрий Аленичев выразил мнение, что в стартовом составе национальной команды на чемпионате Европы — 2020 должен выходить Артем Дзюба, а не Александр Соболев.

«Много говорят, кто – Дзюба или Соболев – должен выходить в старте. Я за то, чтобы начинал Артем. Он не такой яркий, как на чемпионате мира — 2018, но нужно понимать, что соперники смотрят наши матчи, изучают сборную России. И понимают: главная сила в атаке команды – это нападающий петербургского «Зенита».

Ему нелегко против трех центральных защитников, Евро – не чемпионат России, где Дзюба способен всех просто растолкать. Конечно, можем и сыграть в два форварда, если будет нужно. Но не хотелось бы, чтобы так произошло в столице Дании, потому что это будет означать, что россиянам нужно отыгрываться», – написал наставник в своей колонке в «СЭ».

После двух туров чемпионата Европы — 2020 Россия, набравшая три очка, занимает второе место в таблице группы B. Команда Дании потерпела на этой стадии два поражения и замыкает квартет.

Сборные России и Дании сыграют между собой 21 июня в Копенгагене.

Ранее Дмитрий Аленичев заявил, что украинцы немного сильнее России.