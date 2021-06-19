Экс-полузащитник сборной России удивлен негативом в прессе в адрес Семенова

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов поделился мнением о кадровых перестановках в сборной Росси перед матчем с Финляндией в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Выход Миранчука напрашивался, а вот появление с первых минут Матвея Сафонова и Игоря Дивеева – огромный сюрприз. Я предполагал, что Антон Шунин и Андрей Семенов сохранят место в составе, несмотря на ошибки в матче с бельгийцами.

Скажу больше. Был бы я на месте Черчесова, точно выпустил бы обоих. Потому что они сверхмотивированы, будут землю грызть, чтобы все исправить. Да и как защитник Семенов пока сильнее и стабильнее Дивеева.

В любом случае риск оправдался. К Сафонову нет вопросов. К Дивееву – тоже. Мелкие позиционные промашки не в счет. Армейца всякий раз успевал подстраховать Джикия.

А на Семенова после Бельгии обрушился такой негатив в прессе и соцсетях, что я поражен. Андрей – один из лучших в стране на своей позиции. Неслучайно в связке с Джикией отыграл весь отборочный цикл. Смотрелся надежно, повода для замены не давал. Но об этом почему-то сразу забыли», – написал хавбек в колонке в «СЭ».

Встреча между сборными России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене. После двух туров чемпионата Европы — 2020 Россия, набравшая три очка, занимает второе место в таблице группы B. Команда Дании потерпела на этой стадии два поражения и замыкает квартет.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин призвал сборную России сыграть с датчанами лучше, чем с финнами.