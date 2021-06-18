Эриксен рассказал о самочувствии после выписки из больницы

Полузащитник миланского «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен рассказал о своём самочувствии после выписки из больницы.

«Спасибо за огромное количество поздравлений. Было невероятно увидеть их все. Операция прошла хорошо, и в сложившихся обстоятельствах у меня всё складывается отлично. Здорово было снова увидеть ребят после фантастической игры, которую они провели вчера вечером. Думаю, не нужно говорить, что я буду болеть за них в понедельник, когда они будут играть против России», — цитирует Эриксена пресс-служба Датского футбольного союза (DBU).

Напомним, что во второй день Евро-2020 игрок сборной Дании Кристиан Эриксен упал на газон во время матча группового этапа против Финляндии. Врачи оперативно вступили в дело и с помощью искусственного дыхания и непрямого массажа сердца сумели реанимировать футболиста. Матч между сборными Дании и Финляндии было решено продолжить. Затем стало известно, что Эриксену установили кардиостимулятор. Позже в СМИ сообщили, что Эриксену могут запретить играть в чемпионате Италии, если он будет носить дефибриллятор на постоянной основе. В Италии действует строгий протокол Cocis (кардиологического организационного комитета в сфере спорта), который запрещает футболистам играть с постоянными дефибрилляторами.

На чемпионате Европы-2020 сборная Дании занимает последнее место в группе B, не набрав ни одного очка. Датчане проиграли финнам (1:0) и бельгийцам (2:1). Свой заключительный матч на групповом этапе сборная Дании сыграет со сборной России 21 июня в Копенгагене.

Ранее медработник рассказал о первых словах Эриксена после реанимации.