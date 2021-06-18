Селюк назвал переход Зинченко в «Манчестер Сити» искусственной сделкой

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об обвинении в коррупции футболиста сборной Украины Александра Зинченко и его трансфере в «Манчестер Сити».

«Его дутым образом запихнули в «Манчестер Сити». Потом его сразу же отдали в Голландию, где он не смог себя проявить и сидел на скамейке, потому что был не готов. Это чисто искусственная сделка. Если тот же Газизов говорит о том, что он бы продал Урунова за 20 млн, что ж он продал Зинченко за пять? Сделка с англичанами была оговорена изначально. Безусловно, он может играть в «Ман Сити», потому что поставь туда из U-16 «Спартака» или ЦСКА футболиста, там сделают так, что не будет казаться, что они играют на одного меньше. Сейчас его ставят, чтобы куда-то продать, но покупателей пока что-то не видно», — заявил агент.

Также Селюк негативно оценил игру Зинченко в «Манчестере».

«Да, Гвардиола, решив наиграть его на продажу, вылетел из Лиги чемпионов. Зинченко привез ему гол в финале, как привез в матче Евро с голландцами. Зинченко — нормальный футболист. Понимаю, что он любит говорить в прессе о роли Гвардиолы в его судьбе, что это фантастический специалист. Но мы видим финал Лиги чемпионов и матч с голландцами, который мог закончиться вничью, а из-за Саши завершился поражением.

Сегодняшнюю информацию, безусловно, надо проверить, но, если это действительно так, то и тренера, и игрока должны привлечь к ответственности. В Украине должны расследовать эту ситуацию. Это позор, если в сборную люди попадают за денежное вознаграждение главному тренеру. Считаю, что это уголовно наказуемо. Это практически взятка», — сказал Селюк в комментарии в «Газете.Ru».

Напомним, спортивный журналист Андрей Сенькив заявил, что полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко выступал за национальную команду на чемпионате Европы 2016 года на коррупционной основе. Сенькив отметил, что за каждую минуту Зинченко на поле тренерский штаб сборной Украины получал по $1 тыс.

Ранее в «Уфе» высмеяли слухи о даче взяток тренеру Украины из-за Зинченко.