У вратаря сборной России Сафонова родилась дочь

Голкипер футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Матвей Сафонов стал отцом.

«В семье Матвея и Анастасии Сафоновых прибавление. Дочь Майя родилась сегодня. Желаем маме и малышке крепкого здоровья.

Пусть кроха растет крепкой и счастливой! Поздравляем молодых родителей», – пишет официальный твиттер «Краснодара».

«Я очень счастлив и рад этому событию. Какой-то переломный момент сейчас. Так много всего происходит в жизни. Сейчас я точно могу сказать, что я счастлив», — сказал Сафонов в разговоре с пресс-службой сборной России.

Напомним, что в данный момент Матвей находится в расположении Сборной России по футболу. Национальная команда готовится к заключительному матчу на групповом этапе Евро-2020 против сборной Дании. Матч пройдет в Копенгагене 21 июня. В прошлой игре с Финляндией, которая завершилась победой сборной России, Сафонов впервые на этом турнире вышел на поле с первых минут.

Ранее экс-тренер вратарей ЦСКА заявил, что Сафонов может стать основным вратарем сборной.