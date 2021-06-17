В киевском баре сборную России на афише обозначили словом «оккупанты»

В одном из киевских баров на афише матчей, которые будут показываться в заведении, сборную Россию на табло обозначили словом «оккупанты». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Отмечается, что такую программу матчей можно было увидеть в баре возле «НСК Олимпийский», где любят собираться ультрас киевского «Динамо».

Добавим, что сегодня, 17 июня, сборная Украины играла с командой Северной Македонии в матче чемпионата Европы — 2020, и фанаты украинской дружины с трибун скандировали оскорбительные кричалки в адрес президента России Владимира Путина.

Впоследствии депутат Госдумы Светлана Журова призвала заявить протест Украине и Румынии за оскорбления Путина.

Также перед стартом европейского первенства украинская команда представила форму, на которую нанесены очертания территории страны, в которую был включен российский полуостров Крым. А уже после старта турнира, во время матча России и Бельгии (0:3) в фан-зоне в украинском Львове всем желающим бесплатно наливали пиво за каждый гол в ворота российской команды.

При этом российские болельщики в фан-зоне в Санкт-Петербурге во время матча Украина — Северная Македония, напротив, радовались голам украинской сборной.