Депутат Журова призвала заявить протест Украине и Румынии за оскорбления Путина

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала поведение фанатов сборной Украины, которые во время матча чемпионата Европы-2020 с Северной Македонией с трибуны начали оскорблять президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Оскорблять любого человека, кем бы он ни был, нельзя. Это показывает уровень культуры и образования этих фанатов. Можно выразить свое мнение другими словами. Любые такие оскорбления должны серьезно наказываться в любой стране. Наш МИД может подать в суд иск за оскорбление личности и достоинства нашего президента. Это так просто оставлять нельзя. Также допустимо будем выразить дипломатическую ноту протеста не только Украине, но и стране проведения этого матча — Румынии», — сказала Журова в интервью Sport24.

Перед стартом европейского первенства украинская команда представила форму, на которую нанесены очертания территории страны, в которую был включен российский полуостров Крым. А уже после старта турнира, во время матча России и Бельгии (0:3) в фан-зоне в украинском Львове всем желающим бесплатно наливали пиво за каждый гол в ворота российской команды.

При этом российские болельщики в фан-зоне в Санкт-Петербурге во время матча Украина — Северная Македония радовались голам украинской сборной.

Ранее известный тренер Ташуев заявил, что на хамство украинских болельщиков нужно отвечать улыбкой.