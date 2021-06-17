Салихова заявила, что «Спартаку» отказал тренер «Аталанты» Гасперини

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что наставник итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ранее отказался возглавить красно-белых.

«Вот кто на самом деле отказал «Спартаку» — это Гасперини, причем переговоры вел не Дмитрий Попов. Задача у него: из Миранчука сделать топ футболиста. Справляется успешно!» — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Столичный клуб 24 мая возглавил португалец Руй Витория. Специалист сменил на посту немца Доменико Тедеско, который не стал продлевать контракт с командой.

Витория в прошлом возглавлял «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17). Последним местом работы наставника стал саудовский клуб «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года.

Зарема Салихова 21 мая вышла из состава совета директоров клуба из-за того, что она не согласилась с кандидатурой Витории. Также она указала на серьезные разногласия, имевшиеся между ней и другими представителями совета директоров.

Ранее сообщалось, что Руй Витория отреагировал на критику со стороны Заремы Салиховой.